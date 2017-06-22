Високо інфекційний вірус поліо зберігається лише в Афганістані, Нігерії та Пакистані - ВООЗ

Обраний Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я д-р Тедрос Адханом Гебрейесус висловив задоволення у зв'язку з перерахованими коштами на суму 1,2 мільярда доларів США для Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту. Ці внески були оголошені на Ротарі Конвенції у Атланті, США, на якій були присутні 32 000 ротарійців з різних країн світу.

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Завдяки оголошеним внесками ВООЗ зможе фінансувати епіднагляд за хворобою більш ніж в 70 країнах і надавати експертні знання для сприяння країнам у проведенні щорічної вакцинації 450 мільйонам дітей проти поліомієліту.

30 років тому понад 350 000 дітей більш ніж у 125 країнах щорічно залишалися паралізованими внаслідок поліомієліту. Відтоді кількість випадків захворювання зменшилася більш ніж на 99,9%, і цей високо інфекційний вірус зберігається лише в трьох країнах: Афганістані, Нігерії, Пакистані.

У 2017 р. було зареєстровано лише п'ять випадків захворювання. Разом з тим, на останніх етапах ліквідації вірусу зберігаються серйозні проблеми.

Діяльність по ліквідації поліомієліту проводиться під егідою Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, партнерства державного і приватного секторів, очолюваного національними урядами і п'ятьма партнерами – Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Ротарі Інтернешнл, Центрами США по контролю і профілактиці хвороб, ЮНІСЕФ та Фондом Білла і Мелінди Гейтс. З моменту створення партнерства у 1988 р. було виявлено понад 16 мільйонів випадків паралічу через поліомієліт.