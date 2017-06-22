Малювання впливає на роботу мозку - дослідження



У дослідженні, проведеному співробітниками Дрексельского університету, взяли участь 26 осіб у віці від 18 до 70 років, включаючи 8 художників. Добровольці за 3 хвилини малювали, займалися дудлінгом (машинальним малюванням) і розфарбовували. Фахівці стежили за кровотоком в мозку учасників, пише The Daily Mail.

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Дослідження виявили, що всі три види діяльності приводили до збільшення кровотоку в префронтальній корі. Ця область мозку пов'язана з матеріальною винагородою. Найбільш виражений ефект відзначався у процесі дудлінга. За ним слідували малювання і розфарбовування. Результати не залежали від того, наскільки талановитими себе вважали учасники.

За даними дослідження, проведеного в Університеті Ватерлоо, малювання допомагає поліпшити пам'ять. Зокрема, фахівці рекомендують малювати те, що потрібно запам'ятати. Вчені зазначають, що малювання об'єднує зорову, рухову і семантичну інформацію. Крім того, за допомогою малюнка створюються ментальні образи об'єктів.