Синдром хронічної втоми пов'язаний з пригніченням нервової системи - медики

Вчені з Лондонського університету королеви Марії назвали ефективний спосіб позбутися від хронічної втоми: допоможуть регулярні помірні заняття фізкультурою, пише The Telegraph.

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Таких висновків автори дійшли, спостерігаючи протягом 12 тижнів за станом здоров'я 200 осіб, які, крім медикаментозного лікування (ліків проти депресії та безсоння) займалися фізичною культурою. Порівняно з контрольною групою, в яку входили 100 осіб, стан приблизно 40 учасників покращився.

Синдром хронічної втоми пов'язаний c пригніченням нервової системи, який не зникає навіть після тривалого відпочинку. Поширений головним чином в розвинутих країнах, вражає приблизно сім осіб із тисячі.