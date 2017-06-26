Вчені заявили, що Південна Америка криє загрозу здоров'ю людства

Базована в Нью-Йорку дослідницька організація EcoHealth Alliance склала "всесвітню карту загроз", на якій Латинська Америка представлена ​​як потенційний розсадник вірусів, що загрожують в майбутньому здоров'ю всього людства, передає Бі-бі-сі. Дослідники EcoHealth Alliance вивчали ссавців і віруси, які вони переносять, а також контакти цих тварин з людиною.

Читайте такожБіологи підтвердили, що штамами вірусу імунодефіциту мавп можуть заразитися людиВчені сподіваються, що зібрані ними дані можуть бути використані для запобігання нових епідемій СНІДу, Ебола або грипу.

Відомо, що одні з найнебезпечніших інфекцій були передані людям від тварин. Причиною одного з найсерйозніших спалахів еболи, судячи з усього, стали кажани, а вірус ВІЛ передався людям від шимпанзе.

Перед фахівцями EcoHealth Alliance стояло досить нелегке завдання: передбачити, де зародиться чергова епідемія.

Для цього їм довелося вивчити всі відомі 586 вірусів, зараженню якими піддається 754 види ссавців. Сюди входять і 188 зоонозних інфекцій, тобто тих, які можуть заражати і людей, і інших ссавців.

Деякі їх види вже вивчені до найдрібніших подробиць, інші практично ігнорувалися. Тому вчені використовували отриману інформацію для заповнення прогалин у своїх знаннях. Вони хотіли з'ясувати, які види переносників вірусів здатні передати їх людині.

В їх роботі названі 17 зоонозних інфекцій, які можуть переносити всі види кажанів, і 10, носіями яких потенційно є всі без винятку примати і гризуни. Після цього фахівці нанесли на карту ареали проживання цих видів і інфекцій, які вони можуть переносити, щоб виявити найбільш небезпечні зони.

Виявилося, що загроза з боку гризунів є глобальною, однак головний осередок все ж знаходиться в Південній Америці.

"Потенційні гарячі точки відрізняються для різних груп ссавців в різних частинах земної кулі, проте загроза, яка йде від кажанів, перевершує багато інших", - розповів один з авторів дослідження, доктор Кевін Олівал.

Автори дослідження сподіваються, що складені ними карти допоможуть всьому світу краще підготуватися до наступної епідемії.

"Наш головний посил полягає в тому, що всі ці епідемії виникають через вплив людини на навколишнє середовище, - додає доктор Олівал. - Наша відповідь: необхідно звести до мінімуму наші контакти з дикою природою, відмовившись від полювання і руйнування місця існування диких тварин ".

"Хоча більшість пандемій є зоонозними, більшість зоонозних інфекцій не викликають пандемію, - пояснює Джеймс Ллойд-Сміт з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. - Такого роду передбачення найкраще використовувати для визначення пріоритетних досліджень і відстеження вірусів, а не для розробки загальних принципів політики ".

Тим часом, EcoHealth Alliance вже поставила перед собою нове завдання: вивчення птахів як ще одного джерела зоонозних інфекцій, таких як пташиний грип.