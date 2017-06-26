ВООЗ: епідемія холери в Ємені - наймасштабніший спалах цієї інфекції у світі

У Ємені кількість людей з підозрою на холеру перевищила 200 тис. осіб.

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Про це йдеться у заяві виконавчого директора ЮНІСЕФ Ентоні Лейка та генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Чан, які називають епідемію в Ємені найбільшим спалахом холери у світі.

За їхніми даними, хвороба швидко поширюється, в середньому щодня в країні реєструють до 5 тис. випадків захворювання.

«Протягом двох місяців холера поширилася практично у кожному регіоні цієї ураженої війною країни. Вже загинуло понад 1300 осіб, четверта частина з них - діти, і кількість жертв, як очікується, зросте», - повідомляється у заяві.

Лейк та Чан зазначили, що ЮНІСЕФ і ВООЗ разом з іншими партнерами готуються зупинити спалах захворювання, намагаючись виявляти та відстежувати поширення хвороби й забезпечити людей чистою водою, адекватними санітарними умовами та лікуванням.

Керівники ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали владу Ємена посилити зусилля, щоб запобігти поширенню спалаху холери, який є прямим наслідком кількарічного воєнного конфлікту.