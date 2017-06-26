Низьковуглеводна дієта може зумовити стан ейфорії - медики

Люди, які дотримуються дієти з дуже низьким вмістом вуглеводів, втрачають апетит і відчувають ейфорію. Даний ефект можна порівняти з дією так званого "рідкого екстазі" (гамма-гідроксибутирата, або GHB). Людям, які дотримуються такої дієти вживають не більше 50 грамів вуглеводів на день, пише The Daily Mail.

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За словами фахівців, така дієта змінює метаболізм у організмі. Вона запускає кетоз, тобто, організм для отримання енергії починає спалювати більше жиру, ніж вуглеводів, а не навпаки. Як тільки організм використовує значну частину запасів глюкози, починається розщеплення накопиченого жиру до жирних кислот, які потім виділяються в кров.

Коли жирні кислоти потрапляють у печінку, вони перетворюються на ацетоацетат. Потім він використовується в якості палива. Ацетоацетат розпадається на вуглекислий газ і ацетон. Тому від людей, які дотримуються низьковуглеводних дієт, і від тих, хто голодує, часто відчувається солодкуватий запах. Здорова печінка перетворює більшу частину ацетоацетата в більш стабільну речовину - бета-гідроксибутират (BHB). Саме через нього виникає стан ейфорії.

BHB і GHB схожі за хімічним будовою. Обидві сполуки здатні проникати крізь гематоенцефалічний бар'єр. Під час кетозу рівні BHB у мозку можуть підвищитися. У цьому випадку сполуки зв'яжуться з тими ж рецепторами, що знижують рівень тривоги, що і GHB. Це може призвести до ейфорії. Випадків виникнення у людей на низьковуглеводній дієті інших побічних ефектів, пов'язаних з вживанням GHB, таких як втрата свідомості та судомні напади, не зафіксовано.

Перший випадок ейфорії, спричиненої кетозом, був описаний Уолтером Блумом, коли почали застосовувати лікувальне голодування при ожирінні в 1950-х роках. Через кілька днів без їжі його пацієнти втратили апетит, відчули себе добре і почали відзначати стан легкого сп'яніння, схоже на алкогольне. Блум пов'язав це з дією ацетоацетата. Науці відомі й інші схожі випадки.