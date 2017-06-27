Препарат проти діабету ефективний у боротьбі з ожирінням - дослідження

Novo Nordisk представила результати клінічних досліджень ІІ-ї фази, в рамках яких оцінювалася ефективність протидіабетичного препарату семаглутид в терапії ожиріння. Експериментальні ліки допомагають людям з ожирінням скинути до 14% зайвої маси тіла, пише The Pharma Letter.

Читайте такожОжиріння викликає зміна серцево-судинної системи навіть у здорової молодіЗа результатами рандомізації, 957 учасників досліджень отримували семаглутид в дозі 0,05-0,4 мг/добу або плацебо. Ефективність лікування порівнювалася з лираглутидом (3,0 мг/добу) – іншим протидіабетичні препаратом, вже схваленим для лікування ожиріння.

На момент включення в дослідження середня маса учасників становила 111 кг (середній ІМТ 39 кг/кв. м). Після лікування семаглутидом пацієнти в середньому втратили 17,8 кг, що становить приблизно 13,8% маси тіла. Для порівняння: при дотриманні дієти, підтримці фізичної активності і призначення плацебо, середнє зниження маси тіла не перевищило 2,3%.

Регуляторні органи США, ЄС та Японії розглядають заявку Novo Nordisk на реєстрацію семаглутида як препарату для лікування дорослих пацієнтів з діабетом 2 типу. Семаглутид є аналогом глюкагоподобного пептиду-1 (GLP-1). Його застосування сприяє зниженню рівня глюкози в крові пацієнтів з діабетом 2 типу з мінімальним ризиком розвитку гіпоглікемії.