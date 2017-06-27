Напої з кавових машин можуть бути заражені небезпечними грибковими токсинами - медики

Модні кухонні гаджети, такі як кавоварки, в останні роки стали обов'язковою деталлю кухонного інтер'єру, можуть сприяти виникненню грибкових токсинів, пише Daily Mail.

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Пар, що виривається з кавоварок, "замкнених" в сучасних будинках з якісною теплоізоляцією, може призвести до виникнення грибка.

Нерідко цей грибок, що виникає на стінах квартири, невидимим для неозброєного ока. Однак шкода, яку він приносить мешканцям будинку, цілком відчутна.

Зокрема, грибкові токсини можуть стати причиною того, що люди, що живуть або працюють у зараженому приміщенні, будуть постійно страждати від нападів астми, кашлю, свербежу або головного болю. Грибкові токсини (мікотоксини) можуть бути подразниками очей, горла, пазух носа, а також бронхів та легенів.

Доктор Бейлі, співавтор дослідження "аерозольних частинок" грибкового токсину, опублікованого в журналі Applied and Environmental Microbiology, вважає, що кавоварки сприятливо впливають на ріст грибка. Втім, не тільки вони, а практично всі гаджети, так чи інакше збільшують вологість приміщення.