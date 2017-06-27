Спека впливає на настрій і поведінку людей - дослідження



Вчені з Північно-Західного і Лихайского університетів досліджували поведінку людей під час спеки.

Експерти виявили, що високі температури впливають на настрій і поведінку людей, наприклад, у спеку люди уникають просоціальних вчинків. На думку вчених, причина - у виснаженні і зневодненні організму, передає The Daily Mail.

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Вчені виявили, що при високих температурах працівники на 50% рідше допомагали клієнтам і будь-що пропонували. Потім фахівці провели оплачуване онлайн-опитування. Половині учасників запропонували згадати день, коли вони страждали від спеки. Після завершення опитування респондентів попросили допомогти з іншим дослідженням, але безкоштовно. Лише 30% учасників, які згадували про спеку, погодилися допомогти в порівнянні з 75% з тих, хто про спеку не згадував.

В останньому експерименті брали участь дві групи добровольців. Одні сиділи в задушливій кімнаті, а решта - в прохолодній. Дослідники з'ясували, що в задушливій кімнаті люди заповнювали анкети рідше, ніж у прохолодній. Духота в шість разів знижувала якість і зменшувала кількість відповідей. За даними попередніх досліджень, у спекотну погоду люди стають агресивнішими. Крім того, відомо, що рівень злочинності влітку досягає піку