Харчування у спеку: пийте достатньо води і забудьте про м'ясо
13:19, 29 червня 2017Зарубіжні новини
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У спеку порушується кислотно-лужний баланс організму.
Лікарі рекомендують влітку перейти на харчування дрібними порціями / УНІАН
Терапевт Людмила Самойленко рекомендує в спекотну погоду, насамперед, менше їсти.
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"У спеку порушується кислотно-лужний баланс організму – він зміщується в «кислий» бік. Тому потрібно харчуватися продуктами з лужною валентністю – рослинною їжею та молочними продуктами. Їжте більше овочів, зелені, ягід, фруктів, кисло-молочних продуктів, менше м'яса, смажених, жирних і копчених продуктів. Їжте дрібними порціями 4-5 разів на день", - радить лікар і нагадує, що необхідно дотримуватися правильного питного режиму.
"Випивайте не менше 2-2,5 літрів води на добу. У першій половині дня, щоб уникнути набряків", - підкреслила лікар.
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