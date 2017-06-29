Аспірин знижує ризик розвитку ранньої прееклампсії - дослідження

Щоденний прийом аспірину починаючи з 11-14 тижні вагітності істотно знижує ймовірність ранньої прееклампсії у жінок з групи ризику. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в New England Journal of Medicine.

Читайте такожПрееклампсія діагностована у щодесятої вагітної жінки - медикиУ мультицентрове клінічне дослідження було включено 1776 жінок з високим ризиком розвитку прееклампсії. Залежно від групи частина вагітних отримувала 150 мг аспірину в день, а частина – плацебо. Терапія тривала з 11-14 тижня гестації до 36 тижня. Ефективність застосування аспірину оцінювалася за кількістю випадків прееклампсії до 37 тижня вагітності.

Згідно зібраним даним, у групі аспірину рання прееклампсія була зафіксована у 13 осіб (1,6%), а в плацебо-групі – у 35 жінок (4,3%). Автори підрахували, що застосування аспірину знижує ризик прееклампсії, що розвивається до 37 тижня на 62%, а ранньої прееклампсії (до 34 тижня) – на 82%.

Вчені підкреслюють, що результати досліджень свідчать про високу ефективність аспірину у запобіганні розвитку цього небезпечного стану, яке може призвести до передчасних пологів, а в важких випадках до смерті матері і дитини.