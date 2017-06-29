Характер людини впливає на ризик розвитку мігреней - вчені



Вчені з Університету Земмельвайса проаналізували дані понад 3000 осіб, які страждали на депресію, пише The Daily Mail.

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Фахівці шукали зв'язок між особистісними якостями, депресією і розвитком мігреней. Учасники дослідження заповнили опитувальники, призначені для оцінки вираженості п'яти основних рис особистості (відкритості, сумлінності, екстраверсії, поступливості та невротизму). Дослідження виявило, що у добровольців з високими рівнями відкритості ризик мігрені був знижений, а учасники з високими рівнями невротизму схильні до мігреней

Раніше вчені Університету Торонто довели, що мігрень збільшує ризик виникнення проблем з психікою. Люди з мігренями страждають на тривожні розлади частіше, ніж ті, у кого немає мігреней.