Гебрейесус офіційно вступив на посаду Генерального директора ВООЗ

1 липня 2017 р. д-р Тедрос Адханом Гебрейесус вступив на посаду Генерального директора ВООЗ на п'ятирічний термін.

Читайте такожНовий глава ВООЗ заявив, що буде домагатися загального медичного страхуванняДо обрання Генеральним директором ВООЗ д-р Тедрос обіймав посади міністра закордонних справ Ефіопії та міністра охорони здоров'я Ефіопії. Він також очолював керівні органи Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та Партнерства «Звернути назад малярію».

П'ятьма пріоритетними напрямами діяльності Генерального директора будуть: досягнення загального охоплення медико-санітарними послугами; посилення потенціалу країн для реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я; захист здоров'я і прав жінок, дітей та підлітків; активізація роботи у зв'язку із зміною клімату і навколишнього середовища, а також створення реформованої ВООЗ, що працює з акцентом на прозорість та підзвітність.