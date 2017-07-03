Медики розповіли про правила прийому алкoголя

Доктор Нікола Гейтс з Університету Нового Південного Уельсу підкреслює, що вживати спиртні напої слід згідно зі правилами. По-перше, багато хто недооцінює обсяг споживаного спиртного. Тому критично важливо адекватно оцінювати алкогольні напої, передає Namoi Valley Independent.

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Людям не слід споживати понад дві порції дрінків на день (один дрінк - 10 грамів алкоголю - 100 мілілітрів вина середньої міцності). Чим міцніше напій, тим менше допустимий обсяг. Приміром, 100 мілілітрів Sauvignon blanc міцністю приблизно 11% еквівалентні 88 мілілітрів червоного вина міцністю 14-15%. Якщо в пляшці червоного вина міцністю 14% міститься 8,5 стандартних дрінка (в пляшці білого міцністю 11% таких - 7,5), то краще наливати вино в менший келих.

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Також важливо влаштовувати собі відпочинок від спиртного. Необхідно пам'ятати,що спиртне - токсин. Вихідні без спиртного сприяють відновленню печінки. Алкоголь впливає на засвоєння поживних речовин, що може вплинути на гормональний фон. Роблячи перерву в споживанні спиртного, важливо знайти заміну алкоголю. Це особливо актуально, якщо людина випиває, щоб розслабитися. У компанії друзів пропонується пити безалкогольний напій з келихів для вина. І за ці незначні зміни в поведінці необхідно себе хвалити.