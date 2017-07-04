У чотирьох країнах Африки голодує майже півтора мільйона дітей - ООН

З Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО) повідомили про те, що за останні два роки значно зросла кількість голодуючих людей у світі. Така тенденція підриває прогрес у боротьбі з недоїданням, досягнутий за попередні 25 років. Особливо важка ситуація у сфері продовольчої безпеки спостерігається на північному сході Нігерії, Сомалі, Південному Судані та Ємені. У цих країнах на межі виснаження - 20 мільйонів людей.

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Виступаючи на Конференції ради керуючих, глава ФАО Граціану да Сілва підкреслив, що майже 60 відсотків людей, які страждають від голоду в світі, проживають в країнах, охоплених конфліктами та наслідками зміни клімату.

«Тверді політичні зобов'язання щодо викорінення голоду є фундаментальними, але цього недостатньо», - заявив Граціану да Сілва. Він додав, що голод можна перемогти тільки в тому випадку, якщо країни втілять свої обіцянки в реальні дії.

У Конференції ФАО приймають участь 1 100 делегатів. Конференція ради керуючих ФАО проходить раз на два роки. Її учасники обговорюють основні пріоритети Організації на наступний дворічний період. Ці пріоритети зводяться до сприяння сталому розвитку сільського господарства, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них, скорочення масштабів убогості, управління водними ресурсами та управління міграційними потоками.

Папа Римський Франциск заявив про підтримку такого порядку денного ФАО, закликавши до солідарності із знедоленими людьми.

«Ми всі розуміємо, що одного наміри надати нужденним хліб насущний недостатньо - нам необхідно визнати, що кожна людина має право на харчування», - сказав понтифік у зверненні. Папа Франциск, оголосив, що він відвідає ФАО особисто 16 жовтня - у Всесвітній день продовольства.