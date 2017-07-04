Вчені розповіли про нову корисну властивість чорного шоколаду

Співробітники Університету Л’Акуїли виявили, що щоденне вживання шоколаду запобігає негативним наслідкам нестачі сну, пише Deccan Chronicle.

Читайте такожЛюбов до солодкого може свідчити про важке захворювання - дослідження

Фахівці з'ясували, що шоколад рятував жінок від наслідків втоми, яка виникла через безсонну ніч. За словами вчених, секрет у флавоноїдах-антиоксидантах, що містяться в темному шоколаді,

Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе людям, які страждають на безсоння. Найбільш виражений позитивний ефект від вживання шоколаду спостерігався у літніх людей з помірними когнітивними порушеннями. Завдяки флавоноїдам у літніх добровольців покращилися увага, робоча пам'ять, підвищилися швидкість обробки інформації та швидкість мовлення.