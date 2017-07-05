Тест, що виявляє рак за аналізом крові, підтвердив свою високу ефективність

Тест Parsortix британської компанії Angle довів високу ефективність у виявленні онкопатології яєчників, пише Reuters.

Читайте такожВчені виявили черговий біомаркер ранній стадії розвитку деменціїЖінкам у яких підозрюють наявність новоутворення забиратиммуть лише аналіз крові. Застосування такого тесту буде сприяти своєчасному призначенню оперативного втручання, що рятує життя жінок, а також допоможе у призначенні "правильного" онкологічного препарату. Водночас жінки з доброякісними утвореннями не проходитимуть зайвих обстежень у спеціалізованих лікувальних установах.

Результати дослідження за участі 400 пацієнтів з США і країн Європи, підтвердили, що тест визначає у крові пухлинні клітини в 95% випадків.

Тест ще пройде клінічні дослідження на відповідність до нормативних вимогх європейського і американського регуляторів.