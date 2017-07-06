Часте вживання вина призводить до розвитку раку - вчені

Дослідження підтвердили, що вживання двох келихів вина на день підвищує ймовірність розвитку раку кишечника і стравоходу на 21%. Люди, що вживають більше 4 порцій алкогольних напоїв в день, частіше стикаються з раком підшлункової залози, печінки і шлунка, пише The Daily Mail.

Читайте такожВживання алкоголю провокує розвиток багатьох форм раку - дослідження

Фахівці додають: від раку кишечника, підшлункової залози і печінки щорічно вмирають майже три мільйони чоловік. На ці види раку припадає більше однієї третини від усіх смертей від онкологічних захворювань. До речі, нещодавно дослідники з Ізраїлю з'ясували, що Середземноморська дієта здатна знизити ймовірність розвитку раку кишечника. Середземноморська дієта передбачає вживання великої кількості овочів, фруктів, горіхів, бобів, злаків, оливкової олії, помірне споживання риби, вина, молочних продуктів та обмежене споживання м'яса.

Вчені визначили три основні умови, додержуючись яких можна було захиститися від колоректального раку. Так, ризик раку знижувався найсильніше (на 86%) завдяки вживанню значної кількості фруктів, риби і обмеження споживання солодких напоїв.