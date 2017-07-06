У дітей з алергією частіше спостерігаються тривожні стани - учені

Дослідники з Вищої школи психології Феркауфа і Медичного коледжу Альберта Ейнштейна виявили, що у дітей з харчовою алергією частіше зустрічаються симптоми тривоги, пише The Journal of Pediatrics.

Читайте такожСеред дітей з астмою поширена алергія на арахіс

Також дослідники з Школи громадського здоров'я Мейлмэн при Колумбійському університеті вивчили зв'язок між харчовою алергією і тривожністю у 80 дітей у віці від 4 до 12 років, які проживають у малозабезпечених сім'ях з низьким рівнем соціально-економічного статусу. У 57% дітей, які страждають на харчову алергію, виявили симптоми тривоги.

Для порівняння, в контрольній групі здорових досліджуваних кількість тривожних дітей було майже на 10% менше.

Поки не зрозуміло, чи є неблагополучний емоційний стан причиною або наслідком захворювання. «Необхідно детальніше вивчити зв'язок між харчовою алергією та соціальної тривожністю у дітей в різних умовах – в клініці, в школі», - підсумовують автори дослідження.