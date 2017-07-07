Європарламентарі закликали забезпечити моніторинг за поширенням гепатиту, ВІЛ-інфекції та ТБ
Парламентарії закликали забезпечити контроль над діагностуванням та лікуванням небезпечних інфекційних захворювань.
Члени європейського парламенту закликали Єврокомісію розробити гармонізовану довгострокову програму контролю над ВІЛ, туберкульозом та вірусним гепатитом, повідомляється на сайті Європарламенту.
Читайте такожУ світі зростають показники смертності від гепатиту - ВООЗПарламентарії звернули увагу на поширення небезпечних інфекційних захворювань і закликали прийняти програму щодо відстеження спалахів ВІЛ, туберкульозу та вірусного гепатиту, а також забезпечити постійний моніторинг процесів діагностування і лікування цих інфекцій.
У матеріалі Європарламенту йдеться про те, що ВІЛ залишається однією з головних причин соціальної стигматизації, тому урядам країн-учасниць ЄС необхідно спростити доступ до новітніх методів лікування ВІЛ, запровадити безкоштовну діагностику ВІЛ, а також провести дестигматизацию захворювання.
Говорячи про туберкульоз, у Європарламенті підкреслили необхідність міждержавного контролю поширення лікарсько-стійкого туберкульозу та вжиття спільних заходів по боротьбі з ним. Нині туберкульоз є однією з основних причин летальних випадків серед пацієнтів з ВІЛ.
У рамках боротьби з вірусним гепатитом, члени Європейського парламенту запропонували впровадити план стандартизації скринінгу, методів діагностування та терапевтичних протоколів з метою елімінувати вірусний гепатит С в Євросоюзі до 2030 року.