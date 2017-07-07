ВООЗ попереджає про загрозу поширення у світі невиліковної гонореї

Гонорею із абсолютною стійкістю до всіх існуючих антибактеріальних препаратів діагностовано щонайменше у трьох людей у світі. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про високий ризик поширення лікарсько-стійкої бактеріальної інфекції.

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Випадки інфікування повністю стійкою до антибіотиків гонореї зафіксовано в Японії, Франції та Іспанії. У міжнародній організації підкреслюють, що люди можуть заразити своїх партерів, тож поширення небезпечного захворювання продовжуватиметься.

"Ці випадки - лише верхівка айсберга. Бактерії, що викликають гонорею, дуже розумні. Щоразу, коли ми використовуємо новий клас антибіотиків для лікування інфекції, але вони починають розвиватися так, що протистоять будь-якій терапії", - підкреслює медичний консультант ВООЗ д-р Теодор Ві.

Сучасна медицина все частіше стикається зі складнощами в терапії гонореї, позаяк у її збудника, бактерії Neisseria gonorrhoeae, швидкими темпами розвивається стійкість до існуючих антибактеріальних препаратів. У свою чергу непролікована гонорея може призвести до серйозних захворювань, наприклад, викликати запалення органів малого тазу, спровокувати викидень або стати причиною позаматкової вагітності та безпліддя.

На думку експертів ВООЗ, це тільки питання часу, коли використовувана сьогодні антибактеріальна терапія стане марною проти гонореї. У ВООЗ підрахували, що щорічно 78 млн осіб інфікується гонореєю. У зв'язку з високою здатністью заражати і характером передачі, гонорея представляє загрозу здоров'ю суспільства.