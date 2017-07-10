Щоденне вживання цитрусових стимулює роботу мозку - вчені

За даними дослідження, проведеного вченими з японського університету Тохоку, щоденне вживання цитрусових (апельсинів, лимонів, грейпфрутів або лаймів) може майже на чверть скоротити ризик розвитку деменції, повідомляє Daily Mail.

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Лимонна кислота містить нобілетин – флавоноїд, що не лише уповільнює процес погіршення пам'яті, але й поліпшує її.

Протягом тривалого часу вчені відстежували стан 13 тисяч чоловіків і жінок середнього і літнього віку, та виявили, що ті, хто їв цитрусові щодня, опинилися на 23% менше схильні до ризику виникнення деменції, ніж ті, хто вживав апельсини і лимони в їжу менше двох разів на тиждень.