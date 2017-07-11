У Ємені понад 300 тисяч людей заражено на холеру

За 10 тижнів епідемії холери в Ємені зафіксовано понад 300 тисяч людей з підозрою на інфікування холерою, пише Reuters.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста повідомляють, що в країні щодня реєструється понад 7 тисяч нових хворих.

На 7 липня 2017 року від холери в Ємені померли 1706 людей. Найбільш постраждалими районами є Аманат-аль-Азимах, аль-Ходейда, Хаджу та Амрані.

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Спеціалісти ВООЗ зазначають, що поширення холери в країні поки не вдалося взяти під контроль, а реальна летальність становить не 1%, як можна побачити в офіційних зведеннях, а 3-4%.

Боротьба з поширенням захворювання ускладнена тим, що в ході дворічної громадянської війни були зруйновані майже всі об'єкти охорони здоров'я і системи очищення води, залишивши без доступу до чистої води 14,5 млн осіб.