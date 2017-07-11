Вчені довели, що ожиріння можна вилікувати, впливаючи на мозок



Вчені з Університету Каліфорнії виявили імунні клітини (мікроглії), які змушують людей зловживати жирними продуктами, пише The Daily Mail.

Водночас було протестовано на мишах експериментальний засіб, який атакує ці клітини. У результаті миші з'їдали менше і набирали менше ваги, ніж контрольна група гризунів.

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На клітини мікроглії припадає 10-15% клітин мозку. Нейрони гіпоталамуса вже ставали мішенню ліків проти ожиріння. Ці нейрони відіграють ключову роль у харчовій поведінці. Але тепер вчені вважають, що мікроглія - більш перспективна мішень.

Учені посадили мишей на жирну дієту терміном на 4 тижні. За цей час жирові клітини встигали збільшитися в кількості. Також було спровоковано запалення в гіпоталамусі, що містить нейрони-регулятори споживання їжі та витрачання енергії. Деяким мишам при цьому давали експериментальний засіб PLX5622. Він сприяв зменшенню споживання їжі та маси тіла на 20%.

У той же час вчені з Університету Вашингтона генетично вивели мишей, у яких клітини мікроглії не могли ініціювати запальну відповідь. Це дозволяло скоротити споживання їжі на 15% і набрати на 40% менше ваги, незважаючи на жирну їжу. У тварин, що харчувалися правильно, при наявності запалення, ініційованого мікроглією, споживання їжі зростало на 33%, а витрата енергії падала на 12%. В результаті ці миші набирали в 4 рази більше ваги, ніж контрольна група.