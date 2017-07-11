Дослідження підтвердили прямий зв'язок між споживанням жирної їжі та розвитком раку

Дослідники з клініки Клівленда (США) встановили, яким чином жирна їжа спричиняє розвиток раку товстої кишки. Вони відкрили молекулярний ланцюжок, яка відіграє ключову роль у зв'язку між дієтою з високим вмістом жиру і розвитком новоутворень у товстій кишці, повідомляє Stem Cell Reports.

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Йдеться про набір генів JAK2-STAT3. Дослідники з'ясували, що, якщо заблокувати цей ланцюжок, то ріст ракових клітин, спричинений жирною їжею, зменшується.

Виявлення механізму розвитку колоректального раку дозволить вченим розробити препарати, які будуть нейтралізувати негативний вплив "західної дієти". У США це третій за частотою виникнення вид раку, щороку на нього захворюють 130 тисяч осіб.

"Ми знаємо про вплив харчування на рак товстої кишки. Тим не менше ці нові відкриття вперше показали зв'язок між споживанням великої кількості жиру і колоректальним рак через особливий молекулярний ланцюжок, – говорить доктор Меттью Келеді, який брав участь в дослідженні. – Тепер ми можемо спиратися на це дослідження, щоб розробити нове лікування, що дозволяє блокувати цей ланцюжок і знижувати негативний вплив дієти з високим вмістом жиру на ризик розвитку раку товстої кишки".