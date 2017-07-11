Високі дози вітаміну D ефективно знімають запалення при сонячних опіках - дослідження

Американські вчені провели клінічне дослідження, присвячене лікуванню тяжких сонячних опіків. З'ясувалося, що для зняття запалення після сонячного опіку протягом години потрібно прийняти високу дозу вітаміну D, пише Journal of Investigative Dermatology.

Читайте такожПерша допомога при тепловому ударіУ рамках дослідження, 20 волонтерів були рандомізовані для отримання плацебо або вітаміну D в дозі 50 000, 100 000 200 000 ОД протягом години після імітації в лабораторних умовах сонячного опіку. Спостереження за учасниками тривало 24, 48, 72 години і 1 тиждень, для аналізу відбиралися зразки шкіри.

За результатами дослідження вчені з'ясували, що при пероральному введенні високих доз вітаміну D зникає почервоніння шкіри і прискорюються процеси регенерації шкірних покривів. За словами дослідників, вітамін D при сонячних опіках має дозозалежний ефект.