Протименінгококова вакцина здатна захистити від гонореї - дослідження

Використання протименінгококової вакцини MeNZB забезпечує захист від гонореї. Про це свідчать результати дослідження, пише The Lancet.

Експерти зазначають, якщо результати клінічних досліджень підтвердяться, то на ринку може з'явитися перша вакцина проти небезпечної інфекції.

Читайте такожЄврокомісія схвалила застосування вакцини від менінгококової інфекції у підлітків і дорослихПерспективність використання вакцини проти менінгококу в профілактики гонореї була виявлена випадково – у Новій Зеландії після впровадження програми імунопрофілактики менінгіту знизилася захворюваність на гонорею.

У рамках ретроспективного дослідження були вивчені дані з 11 венерологічних клінік Нової Зеландії для визначення захворюваності на гонорею і хламідіоз серед пацієнтів 15-30 років, що пройшли імунізацію трьома дозами MeNZB у 2004-2008 роках.

Виявилося, що пацієнти, які пройшли повний курс вакцинації MeNZB на 31% рідше хворіли на гонорею. За словами вчених, це може свідчити про перспективність дослідження даної вакцини в імунопрофілактиці гонореї.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що у світі зафіксовано три випадки гонореї з абсолютною стійкістю до всіх існуючих антибактеріальних препаратів. Випадки інфікування повністю стійкої до антибіотиків гонореї зареєстровано в Японії, Франції та Іспанії.