ООН: 214 млн жінок у бідних країнах не мають доступу до безпечних контрацептивів

Сьогодні, 11 липня - Всесвітній день народонаселення. Цього року він співпав з 50-річним ювілеєм Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА). Мета роботи організації – зробити доступним планування сім'ї та допомагати жінкам здійснювати право на репродуктивне здоров'я.

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Завдяки роботі Фонду з 1970 по 2016 рік використання сучасних засобів контрацепції майже подвоїлася: з 36% до 64 відсотків.

Водночас 214 мільйонів мешканок країн, що розвиваються, не мають можливості користуватися безпечними і ефективними протизаплідними засобами. Вирішення цієї проблеми дозволило б уникнути 67 мільйонів випадків небажаної вагітності та на третину знизити материнську смертність. Зміцнення репродуктивного здоров'я і добровільне планування сім'ї дозволяє жінкам продовжувати освіту, стати активними учасниками ринку праці, більше заробляти і таким чином вносити свій вклад в економічний розвиток суспільства.

У ЮНФПА закликають країни допомогти досягти поставленої мети: до 2030 року забезпечити потреби у сфері планування сім'ї.