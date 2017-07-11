Кір продовжує ширитися Європою: найвищі показники смертності у Румунії

Спалахи кору в Європейському регіоні ВООЗ зумовили 35 смертей за останні 12 місяців.

У організації повідомляють, що, зокрема, в Італії за рік зафіксовано понад 3 300 випадки кору та 2 випадки смерті.

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Найбільші показники смертності - у Румунії 31 смерть, також один випадок смерті зафіксовано у Німеччині та один у Португалії.

Директор Регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб підкреслила, що експерти стурбовані фактами смерті у Європі.

"За наявності безпечної та доступної вакцини від кору ця хвороба продовжує лишатися головною причиною дитячої смертності. Я закликаю всі ендемічні країни вжити невідкладних заходів для припинення поширення кору в межах своїх кордонів, і всі країни, які вже цього досягли, зберігати пильність та підтримувати високий рівень імунізації", - сказала експерт.