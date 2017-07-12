Булімія змінює роботу мозку - вчені



Співробітники Університету Джорджа Мейсона виявили, що жінки, які страждають булімією, у стані стресу реагують на їжу не так, як жінки без булімії.

У жінок з булімією зменшувався приплив крові до області мозку, пов'язаної з рефлексією, повідомляє The Daily Mail.

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Вчені провели два експерименти. У першому взяли участь 10 жінок з булімією і 10 жінок без булімії. Учасниці прийшли в лабораторію і поїли. Жінкам у процесі МРТ показували нейтральні зображення, наприклад, листя або меблів, і зображення жирних і солодких продуктів.

Учасницям запропонували вирішити математичну задачу, щоб підвищити у них рівень стресу. Після жінки знову розглядали зображення жирних і солодких продуктів під час МРТ. В кінці учасниці оцінювали свій рівень стресу та потяг до їжі. Зображення продуктів знижували стрес.

У жінок з булімією при вигляді зображень продуктів зменшувався кровотік у ділянку мозку, пов'язаної з рефлексією, а у жінок без булімії він збільшувався. Фахівці припускають, що жінкам з булімією їжа допомагає уникнути негативних думок про себе. Крім того, їжа для них - це спосіб відволіктися в стані стресу.