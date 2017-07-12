Sanofi викупила американського виробника вакцин

Початковий платіж складе 650 млн доларів / REUTERS

Sanofi досягла домовленості щодо придбання американської біофармацевтичної компанії Protein Sciences, що спеціалізується на розробці вакцин, пише Reuters.

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Початковий платіж складе 650 млн доларів, ще 100 млн доларів буде виплачено при досягненні певних цілей у дослідженнях нових лікарських засобів.

Виконавчий директор Sanofi і глава Sanofi Pasteur Девід Лоу (David Loew) розповів, що угода дозволить розширити портфоліо вакцин проти грипу, що не містять курячий білок.

Раніше Sanofi не вдалося придбати Actelion, яка дісталася Johnson & Johnson за 30 млрд доларів. А в серпні минулого року французька компанія втратила можливість викупити Medivation, яку було оцінено в 14 млрд доларів.