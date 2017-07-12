Sanofi викупила американського виробника вакцин
Угода дозволить розширити портфоліо вакцин проти грипу, що не містять курячий білок.
Sanofi досягла домовленості щодо придбання американської біофармацевтичної компанії Protein Sciences, що спеціалізується на розробці вакцин, пише Reuters.
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Початковий платіж складе 650 млн доларів, ще 100 млн доларів буде виплачено при досягненні певних цілей у дослідженнях нових лікарських засобів.
Виконавчий директор Sanofi і глава Sanofi Pasteur Девід Лоу (David Loew) розповів, що угода дозволить розширити портфоліо вакцин проти грипу, що не містять курячий білок.
Раніше Sanofi не вдалося придбати Actelion, яка дісталася Johnson & Johnson за 30 млрд доларів. А в серпні минулого року французька компанія втратила можливість викупити Medivation, яку було оцінено в 14 млрд доларів.