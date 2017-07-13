Понад 2 мільярди людей у світі не мають доступу до чистої питної води - ВООЗ

Приблизно 4,5 мільярда жителів планети позбавлені адекватних санітарно-гігієнічних умов. В наш час 892 мільйони людей все ще змушені відправляти свої природні потреби, де доведеться, а 600 мільйонів користуються одним туалетом разом з іншими мешканцями цілого села або цілого поверху, наприклад, у гуртожитку.

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Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН. Його автори дійшли висновку, що сьогодні величезна кількість людей, особливо в сільських районах, як і раніше, не має доступу до чистої питної води і живе без туалетів.

Це призводить до того, що кожен день сотні дітей помирають внаслідок інфекційних хвороб, яким можна було б запобігти. Тільки через діарею щорічно гинуть 360 тисяч дітей у віці до п'яти років. Багато дітей заражаються на холеру, гепатит А і черевний тиф.

«Чиста вода, санітарія та гігієна в будинку не повинні бути привілеєм лише заможних людей або городян», - заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Він нагадав усім державам про те, що доступ до чистої води та санітарії є фундаментальним питанням людської гідності і прав людини. Глава ВООЗ підкреслив, що всі країни зобов'язані створити умови, що дозволяють реалізувати ці права.

В Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року визнається центральна роль, яку відіграє вода і санітарія в процесі сталого розвитку. В ній ставиться завдання повної ліквідації до 2030 року практики відкритої дефекації. Держави пообіцяли в найближчі 15 років домогтися забезпечення загального доступу до основних санітарних послуг.

У доповіді йдеться, що 90 країн світу дуже далекі від досягнення цих цілей, а ті темпи, якими вони просуваються, не дозволять їм досягти намічених цілей до 2030 року.