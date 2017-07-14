Чергове дослідження довело, що здорове харчування суттєво знижує ризик смерті

Американські вчені підкреслюють, що перехід до здорової дієти, на основі продуктів з цільного зерна, овочів, фруктів, горіхів і риби, разом з одночасним зниженням частки червоного м'яса і напоїв з цукром, істотно знижує ризик передчасної смерті, пише Еurekalert!.

Дослідження довели, що середземноморська дієта і підхід DASH (Dietary approaches to stop hypertension) є найбільш прийнятними режимами харчування.

Вчені відстежили зміни у харчових вподобаннях близько 74 тисяч дорослих протягом 12-річного періоду (1986-1998 роки), після чого проаналізували виникнення у наступні 12 років (1998-2010 роки) факторів, пов'язаних з ризиком передчасної смерті. Необхідні матеріали автори взяли з двох довготривалих досліджень.

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Заміна однієї щоденної порції червоного м'яса на горіхи або бобові призводила до зниження на 8-17 відсотків ризику смертності через будь-яку причину.

Середземноморська дієта передбачає споживання овочів, фруктів, горіхів, бобових (гороху, квасолі і сочевиці), нерафінованої оливкової олії та риби. Такий раціон майже виключає продукти, що містять насичені жири, зокрема, молочні продукти, м'ясо і птицю. До середземноморську дієту також може бути включено помірне вживання вина.