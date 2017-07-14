Україна потрапила у ТОП-10 країн з найбільш фізично активним населенням

У ході дослідження вчені проаналізували дані понад 700 тисяч користувачів мобільного додатку, який відстежує фізичну активність. Експерти виявили значну різницю в рівні фізичної активності між найбільш та найменш фізично активними країнами світу, повідомляє Nature.

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Учені зібрали інформацію про фізичної активності користувачів смартфонів в 111 країнах світу. Середні показники в цих країнах були зведені у своєрідний рейтинг рухливості, лідером якого виявився Гонконг, де респондент в середньому здійснює 6880 кроків на день. У ТОП-10 потрапили і такі країни, як Китай (6189 кроків в день), Україна (6107), Японія (6010), Росія (5969), Іспанія (5936), Швеція (5863), Південна Корея (5755), Сінгапур (5674), Швейцарія (5512). США виявилося на 30-му місці - 4774 кроків на день.

Найменш активними виявилися Індонезія, Саудівська Аравія, Малайзія, Філіппіни, Південна Африка, Мексика, Бразилія, Індія, Єгипет і Греція.

Разом з тим вчені зазначають, що рівень ожиріння у жителів країн, що стали об'єктами дослідження, залежить не стільки від середніх показників фізичної активності, скільки від диспропорції у рівні між групами населення. У цьому плані найкращі показники у таких країн, як Гонконг, Китай, Швеція, Південна Корея, Чехія, Японія, Сінгапур, Норвегія, Україна, Нідерланди. Ізраїль займає 23-е місце, обходячи всі арабські країни. Велика Британія – 36-я, США – на 42-му місці.