Імунна система людини функціонує, як і головний мозок - відкриття вчених

Нейропередатчики, що можуть стати можуть стати ідеальною мішенню для лікарської терапії / GoGetNews.info

Учені з Національного університету Австралії виявили унікальну активність людської імунної системи. Це відкриття може привести до лікування аутоімунних захворювань, лімфом та імунних дефіцитів, передає Xinhua.

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Вперше було доведено, що імунні клітини включають в себе нейропередатчики подібні до дофаміну. Раніше вважалося, що такі передавачі містяться лише у головному мозку. Фахівці вважають, що виявлені нейропередатчики можуть стати ідеальною мішенню для лікарської терапії з метою, залежно від завдання, прискорити або придушити імунну відповідь організму.

Дослідники працювали з понад 200 зразками тканин, забраних у дітей, що недавно пережили видалення гланд. Основному аналізу піддано перехід дофаміну від імунних Т-клітин до В-клітин через синаптичну взаємодію. Подібно до того, як це відбувається у нейронах, перенесення дофаміну від одних імунних клітин до інших дає додаткову "мотивацію" В-клітин. У результаті виробляються потужні антитіла, які позбавляють інфекції.

Вчені припускають, що описаною реакцією можна маніпулювати.