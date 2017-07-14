Як правильно наносити сонцезахисний крем: рекомендації дерматологів

Нове дослідження, проведене в Ліверпульському університеті, виявило , більшість людей користуються сонцезахисним кремом неправильно, передає The Daily Mail.

Читайте такожПри ранній діагностиці 95% пацієнтів з меланомою виліковуються - медикиУ дослідженні взяли участь 57 добровольців. Учасників попросили нанести сонцезахисний крем, але жодних інструкцій не давали. Потім вчені за допомогою спеціальних камер з'ясували, які частини обличчя не були покриті кремом. Виявилося, в середньому добровольці пропустили 9,5% від всього обличчя.

13,5% учасників не нанесли крем на повіки, а 77% - на ділянку між внутрішнім кутом ока і переніссям. Онкологи підкреслюють, що у 90% випадків базально-клітинна карцинома (найбільш поширений вид раку шкіри) уражає голову і шию. 5-10% від всіх злоякісних пухлин шкіри з'являються на повіках.

Після розповіді про ризик виникнення злоякісних новоутворень на повіках ситуація майже не покращилася. Учасники все одно залишили без захисту майже 8% обличчя.

Експерти радять людям приймати додаткові заходи обережності, зокрема, носити сонячні окуляри. Медики рекомендують використовувати засоби з spf не менше 30 і керуватися інструкцією по нанесенню. Крім того, не варто перебувати на сонці з 11.00 до 15.00.