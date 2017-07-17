Медики розповіли про різні реакції організму на стрес



Людський організм по-різному реагує на стрес: буває не тільки реакція "бий або біжи", але і стан, коли переповнюють емоції і людина завмирає, ніби вкопана, або у нього спостерігається крайня ступінь втоми, пише The Deccan Chronicle.

Читайте такожДепресія вдвічі збільшує ризик смерті після серцевого нападу - вчені

В окремих випадках, якщо тіло реагує на стрес втомою, людина буквально впадає в сплячку. Сон допомагає відновити рівень енергії і дозволяє краще впоратися зі стресом. За словами доктора Кертіса Рейзингера, клінічного психолога з лікарні Цукер Хіллсайд, існує значне різноманіття форм реакцій на стрес.

Наприклад, він розповідає про реакції, що виражаються у заціпенінні. Людина, як дика тварина у світлі фар, завмирає на місці, внаслідок переповнення емоціями. Ще приклад реакції - людина повністю підпорядковується іншій людині або ніяк не протистоїть обставинами.

Що стосується випадків, коли людина впадає в сплячку, то все просто: велика кількість інтелектуальних і фізичних задач викликає стрес і вимагає багато сил на рішення. Мозок відчуває енергетичне голодування, а сон дозволяє відновити запаси цукру (енергетичного палива) в мозку. Зазвичай, остання форма реакції на стрес спостерігається у дітей.