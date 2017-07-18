Україна увійшла у ТОП-8 країн світу з найнижчими показниками вакцинації дітей - ВООЗ

У 2016 році 12, 9 мільйонів немовлят в усьому світі - один з десяти новонароджених - не отримали жодного щеплення. А це означає, що ці діти не захищені від багатьох небезпечних інфекційних захворювань, які можуть призвести до їхньої загибелі в ранньому дитинстві. Про це повідомили з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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З 2010 року частка дітей, які проходять повний курс регулярної вакцинації, незмінно становить у середньому у світі 86 відсотків - 116,5 млн. немовлят. В останні роки ця цифра фактично не змінювалася. І це незважаючи на те, що на міжнародному рівні всі держави неодноразово обіцяли досягти глобальної мети - охопити імунізацією, щонайменше, 90 відсотків всіх дітей.

У 2016 році у восьми країнах світу - в Центральноафриканській Республіці, Чаді, Екваторіальної Гвінеї, Нігерії, Сомалі, Південному Судані, Сирії і Україні - щеплення від дифтерії, правця і коклюшу отримали менше 50 відсотків дітей.

Експерти установ системи ООН украй стурбовані такою ситуацією. Вони нагадали всім державам і батькам, що вакцинація є безпечним, ефективним і дешевим способом захисту дітей проти небезпечних інфекційних захворювань.

«Більшість дітей, які не отримали щеплень, виявилися поза межами системи охорони здоров'я», - сказав директор Департаменту з імунізації, вакцин і біологічних препаратів ВООЗ Жан-Марі Окво-Белі.

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«Ці діти в більшості випадків не мають доступу до іншим основних медичних послуг. Якщо ми маємо намір підвищити планку у справі імунізації у всесвітньому масштабі, то ми повинні зробити так, щоб медичними послугами змогли користуватися, в першу чергу, ті, хто зараз позбавлений доступу до них», - додав представник ВООЗ.

Експерти ООН нагадали, що сьогодні завдяки імунізації щорічно вдається рятувати від загибелі через дифтерії, правця, кашлюку та кору приблизно 2-3 мільйонів дітей в рік.