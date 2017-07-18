Будь-які перевантаження небезпечні для серцево-судинної системи - кардіологи

Будь-які перевантаження (і затяжні фізичні навантаження, і багатогодинна розумова праця) небезпечні для здоров'я людини. За словами співробітників Європейського суспільства, будь-яке перевантаження подібного роду підвищує ризик розвитку фібриляції передсердь - нерегулярного серцевого ритму, пише Еurekalert!.

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Такий висновок кардіологи зробили за підсумками аналізу даних, зібраних в період з 1991-го по 2004 рік. Дані стосувалися понад 85000 осіб з Великої Британії, Данії, Швеції та Фінляндії.

На самому початку періоду спостережень ні в кого з добровольців не було зафіксовано фібриляції передсердь, але через кілька років приблизно у 1000 осіб вже спостерігалося нерегулярне скорочення серця

Так, у людей, які працбвали 50 годин на тиждень, на 40% підвищений ризик розвитку фібриляції передсердь у найближчі десять років.

Лікарі нагадують, що проблеми з серцем можуть призвести до інсульту, серцевої недостатності, судинної деменції.