Неврологи склали список із 27 життєвих подій, небезпечних для мозку

Стресовий досвід, зокрема, втрата коханого, розлучення, звільнення здатні збільшити біологічний вік головного мозку на 4 роки, пише The Daily Mail. Відтак неврологи склали список з 27 життєвих подій, що позначаються на роботі мозку і є небезпечними. Проблеми можуть початися ще в дитинстві (якщо людину залишили на другий рік у школі або взагалі відрахували).

Читайте такожМедики розповіли про різних реакціях організму людини на стресЯкщо батьки дитини не можуть знайти роботу або мають проблеми з алкоголем, наркотиками, мозок дитини страждає. У підлітковому і дорослому віці часто удар наносять розлучення батьків, смерть родича, невірність чоловіка або серйозний конфлікт з ріднею. Грошові проблеми, включаючи банкрутство або звільнення, втрата домівки через пожежі або повені є також небезпечними чинниками.

Гострий стрес викликає запалення в мозку і депресію, а це підвищує ризик деменції. До речі, доктор Марія Каррилло з Американської асоціації хвороби Альцгеймера додала до списку такі події, як зміна школи та придбання будинку. В цілому ж кожна стресова подія додає мозку близько чотирьох років, викликаючи його передчасне старіння.