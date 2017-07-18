Репродуктологи заявили про прорив в лікуванні жіночого безпліддя

На конференції Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), що відбулася нещодавно в Женеві, були представлені дослідження, які викликають оптимізм у фахівців у галузі репродуктивної медицини. У цих дослідженнях розглядаються дві проблеми, які не дозволяють жінкам завагітніти, які не вдавалося розв'язати. Сьогодні дослідникам вперше вдалося впоратися з ними, повідомляють Новини Ізраїлю.

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Перша проблема, відома як синдром Ашермана, зазвичай виникає в результаті ускладнень оперативних втручань. Це захворювання характеризується розвитком у порожнині матки спайкових процесів, які деформують і звужують її просвіт. Через це запліднена яйцеклітина не може прикріпитися до стінки матки.

Друга проблема носить назву передчасної недостатності яєчників. Вона характеризується тим, що у жінки рано настає менопауза, і яєчники перестають виробляти яйцеклітини.

Професор Карлос Сімон, що очолює одну з провідних у світі груп з дослідження синдрому Ашермана, провів лікування 18 жінкам, у яких була виявлена ця проблема.

Запропоноване лікування було засновано на стимулюванні виробництва стовбурових клітин в кістковому мозку, звідки вони надходять у кров'яне русло, а потім фільтруються і за допомогою катетера вводяться в матку.

Згідно з результатами дослідження, через два місяці після такого лікування, у 17 пацієнток значно покращився стан слизової матки. Шість місяців потому три жінки змогли самостійно завагітніти.

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Дослідження, що стосується передчасної недостатності яєчників, проводилося в Японії за участю фахівців Стенфордського університету в Каліфорнії.

У ході дослідження у жінки був вилучений один яєчник. Тканина яєчника була розрізана на маленькі смужки, які були поміщені в речовину, що стимулює процес дозрівання яйцеклітин. Потім ці смужки пересадили на те місце, де розташовувався яєчник, поруч з фаллопієвою трубою. Смужки прижилися і стали добре функціонувати.

Пацієнтки також проходили гормональну терапію, і у них взяли яйцеклітини, як це робиться при звичайному екстракорпоральному заплідненні. В результаті три жінки завагітніли, і дві з них народили. Якщо нові дослідження доведуть ефективність цього методу, він може дозволити жінкам з передчасною недостатністю яєчників вагітніти без використання донорських яйцеклітин.