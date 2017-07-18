Міжнародний тютюновий гігант планує почати переговори з урядами Японії та Південної Кореї про відмову від сигарет

Одна з найбільших тютюнових компаній світу, Філіп Морріс Інтернешнл (ФМІ), оголосила про намір почати переговори з урядами Японії та Південної Кореї про поступову відмову від сигарет. Таке рішення обумовлено стрімким зростанням попиту на альтернативні тютюнові продукти в цих двох країнах.

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Планується, що відмова від сигарет буде відбуватися поступово протягом п'яти років. За прогнозами, за цей період кількість користувачів нових пристроїв нагрівання тютюну (без горіння) в Японії і Південній Кореї перевищить кількість споживачів звичайних сигарет.

«Азія є перспективним ринком для реалізації Філіп Морріс Інтернешнл своєї стратегії зі створення майбутнього без тютюнового диму. По-перше, саме тут проживають 60% всіх курців у світі. По-друге, феноменальний успіх IQOS в цьому регіоні підтвердив високий інтерес споживачів до альтернативних продуктів з потенціалом зниженого ризику. Можна спрогнозувати, що через п'ять років ми досягнемо переломного моменту і це стане вагомим аргументом для проведення переговорів з урядом Японії і Південної Кореї про згортання куріння», - зазначив Андре Калантзопулос, головний виконавчий директор Філіп Морріс Інтернешнл.

Система нагрівання тютюну IQOS, яку виробник – ФМІ – позиціонує як менш шкідливу альтернативу пальним сигарет – була добре сприйнята повнолітніми курцями в цих країнах. У 2014 році Японія стала першим у світі ринком, який представив IQOS повнолітнім курцям, на сьогоднішній день його частка досягла 10% тютюнового ринку країни. Продажі пристрою в Південній Кореї стартували в травні 2017 року, але вже демонструють стрімке зростання.

Крім Японії та Південної Кореї, IQOS продається у великих містах понад 20 країн світу.

Довідка. «Філіп Морріс Інтернешнл» (ФМІ) вийшла на український ринок в 1994 році. В даний час компанія управляє сучасною фабрикою в Харкові, де проводиться ряд локальних і міжнародних брендів як для українського, так і для зарубіжних ринків. Крім виробництва і продажу сигарет та інших тютюнових виробів, ФМІ також розробляє і продає продукти з потенціалом зниження ризику (Reduced Risk Products, RRP). Термін RRP компанія використовує для позначення продуктів, які представляють або мають потенціал представляти менше ризиків для курців, які переходять на такі продукти, порівняно з курінням сигарет.

У 2016 році Україна стала однією з перших країн, де ФМІ представила свій революційний продукт iQOS.