ООН: у світі 760 мільйонів людей досі живуть за межею крайньої бідності - на $1,9 в день

За останні 10 років понад мільярд людей змогли вирватися з убогості. Однак приблизно 760 мільйонів все ще живуть за межею крайньої бідності - на 1,9 дол. США на день. Про це йдеться в новій доповіді Генерального секретаря ООН про хід реалізації Порядку денного в галузі сталого розвитку.

Читайте такожУ чотирьох країнах Африки голодує майже півтора мільйона дітей - ООНДоповідь була приурочена до міністерської зустрічі в рамках Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку. У ній наведено дані про реалізацію заходів, спрямованих на ліквідацію убогості і голоду, поліпшення здоров'я і підвищення добробуту населення, забезпечення гендерної рівності, просування індустріалізації, захисту морів та розвиток партнерства.

«Здійснення Порядку денного вже почалося, але наші дії необхідно активізувати. Дані, наведені в доповіді, свідчать про те, що темпи прогресу в багатьох сферах вкрай недостатні для досягнення поставлених цілей» , - заявив Генеральний секретар.

Нагадаємо, що 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року були одноголосно прийняті всіма 193 державами-членами ООН в ході історичного Саміту у вересні 2015 року.

У цій Повістці дня світові лідери пообіцяли «покласти край бідності та голоду у всіх їх формах і проявах і домогтися, щоб усі люди могли жити в здоровому навколишньому середовищі і реалізувати свій потенціал в умовах гідності і рівності».

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У новій доповіді експерти ООН повідомляють, що в період з 2000 по 2015 рік вдалося домогтися зниження на 37 відсотків рівня материнської смертності та на 44 відсотки - рівня смертності дітей віком до п'яти років.

Генеральний секретар ООН зазначив, що 760 мільйонів людей все ще живуть у злиднях. Багато дітей у віці до п'яти років не отримують неповноцінного харчування. У 2016 році у 155 мільйонів з них була відзначена затримка росту. Роком раніше 5,9 мільйона малюків померли, не доживши до п'ятого дня народження. У цей же рік під час вагітності і пологів померли 30 тисяч жінок.

В ООН дійшли висновку, що блага, пов'язані з успіхами в розвитку, розподіляються нерівномірно як між країнами, так і між сільськими і міськими жителями і навіть між жінками і чоловіками.

«Для викорінення бідності і забезпечення процвітання всіх людей по всьому світу важливе значення має розширення прав і можливостей людей з числа уразливих груп населення», - заявив заступник Генерального секретаря ООН У Хунбо.

Політичний форум, у рамках якого було представлено доповідь, проходить під егідою Економічної та Соціальної Ради. Серед його учасників - понад 70 міністрів з різних країн світу, а також 2400 представників громадянського співтовариства.