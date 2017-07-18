Медики розповіли, чим корисна "дієта вікінгів"

Вчені з Каролінського інституту (Швеція) виявили, що найбільш ефективною дієтою для збереження здоров'я головного мозку людини є скандинавська, пише The Times.

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Як показало дослідження, в якому взяли участь 2223 людини, люди, які дотримувалися «дієти вікінгів», в літньому віці мали значно нижчу ймовірність розвитку деменції і хвороби Альцгеймера.

Скандинавська дієта передбачає вживання риби, овочів, фруктів, рису і курки, в ній практично немає місця коренеплодів і картоплі, а також рафінованим зернових продуктів. Допускається помірне вживання вина.

Деменція є одним з основних факторів, що скорочують темпи зростання тривалості життя в західних країнах. Крім скандинавської дієти, вчені рекомендують дотримуватися й середземноморської дієти.