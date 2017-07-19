10 причин, які заважають позбутися надмірної маси тіла

Дієтологи склали перелік чинників, які перешкоджають зниженню надмірної маси тіла у людей, які дотримуються дієти, повідомляють Новини Ізраїлю.

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Перше місце в цьому списку займає відмова від сніданку. Організм, який позбавляють "заправки пальним" у ранкові години, відчуває шок і прагне запастися калоріями. У жодному разі не відмовляйтеся від сніданку, якщо хочете схуднути.

На другому місці – банальне переїдання, викликане тривожними думками про те, що людина їсть дуже мало. Дослідження, проведене в Єльському університеті, виявило, що люди не можуть правильно розрахувати необхідну їм кількість їжі, тому всерйоз побоюються залишитися голодними. Незначна кількість води, випитої перед їжею, заспокоїть цю тривогу.

Третє місце займає брак сну, так як під час нічного відпочинку людина теж втрачає калорії, а четверте – відсутність фізичної активності і надлишок робочих годин, проведених перед комп'ютером.

На п'ятому та шостому місці в списку причин, що заважають схуднути, - "перекуси" і погано спланована дієта.

Сьоме місце відведено звичкою поглинати їжу занадто швидко – настільки, що організм не встигає відчути, коли приходить ситість.

На восьмому місці - вживання солодких напоїв. Цукор, розчинений у соку або газованої води, містить ті ж калорії, що і солодощі.

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Дев'ятий рядок у списку відведено овочам - без них неможливо скласти правильний дієтичний раціон.

Основна причина, що заважає людям скинути надлишкову масу тіла - це відсутність наполегливості в русі до мети.