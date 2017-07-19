Діабет зумовлює розвиток періодонтиту - медики



Нове дослідження Школи дентальної медицини при Університеті Пенсільванії (США), Дитячої лікарні Філадельфії (США) та Університетами Пекіна, Сичуані (Китай), Сан-Паулу, Кампінас і Мінас-Жерайс (Бразилія), довело, що діабетики сприйнятливі до періодонтіту, а це може призвести до втрати зубів, пише PennNews.

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Мікробіом – мікроорганізми, що живуть у симбіозі з організмом людини. У мишей-діабетиків при штатному перебігу хвороби мікробіом залишався таким же, як і у здорових мишей. Але при частій гіпоглікемії (різкому зниженні рівня цукру в крові) він ставав менш різноманітним і набував патогенності. Виникав періодонтит з втратою міцності та маси щелепної кістки, підвищувався рівень важливого для імунної відповіді інтерлейкіну IL-17, що спостерігається і при періодонтиті у людей.

Змінений мікробіом перенесли здоровим мишам зі стерилізованою ротовою порожниною, і ці миші теж показали зміни, характерні для діабетичної групи. У стерилізованих мишей, які отримали мікробіом здорових мишей, ці зміни не виникли.

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Якщо мишам-донорам-діабетикам попередньо вводили антитіла проти IL-17, то у мишей-реципієнтів спостерігалася значно менша втрата кісткової маси.

Введення мишам для лікування періодонтиту антитіл до IL-17 виявилося ефективним, хоча це навряд чи буде розумною терапевтичною стратегією у людей через ключову роль IL-17 в імунному захисті. Фахівці підкреслюють, що діабетикам необхідно ретельно вести глікемічний контроль і стежити за станом своїх зубів.