Молодша дитина "запрограмована" на проблемний характер - психологи

Дослідження вчених Массачусетського технологічного інституту виявили, що друга або молодша дитина, особливо хлопець, має більш проблемний характер, а старша дитина, дійсно, спокійніша і відповідальніша, пише The Times of India.

Читайте такожЩоденно у світі гине понад три тисячі підлітків - ВООЗЕксперти, які досліджували дані сімей з двома дітьми, заявляють, що молодші діти на 25-40% частіше потрапляли в серйозні неприємності в школі або з законом порівняно з первістками. Можливо, батьки просто не встигають займатися другою дитиною, а перша дитина одержує більше уваги.

Для первістків рольовою моделлю виступають самі батьки. У свою чергу, для другої дитини цією моделлю вже виступає старший брат чи сестра. Причому, ця схема починає працювати практично з перших днів життя. Різниця у віці у дітей не грає ролі.