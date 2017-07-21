Половина ВІЛ-інфікованих у світі отримують антиретровірусну терапію - ООН

У боротьбі зі СНІДом у всесвітньому масштабі досягнуті величезні успіхи, однак вони обійшли стороною країни Східної Європи та Центральної Азії.

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Про це йдеться в новому звіті Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС). Його автори зазначають, що кількість людей з ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію, у 2016 році досягло 19, 5 мільйона чоловік - це 53 відсотки всіх людей з вірусом імунодефіциту. У 2010 році доступ до лікування був у 7,7 мільйонів ВІЛ-інфікованих.

Кількість смертей, пов'язаних зі СНІДом, скоротилася на 50 відсотків — з пікового рівня 1,9 мільйона в 2005 році до одного мільйона в 2016 році.

Експерти ЮНЕЙДС впевнені, що якщо позитивна тенденція продовжиться, то до 2020 року вдасться досягти поставленої мети - надання необхідного лікування від ВІЛ та ССНІДу для 30 мільйонів людей.

Прогрес у боротьбі зі СНІДом спостерігається у всьому світу. Найбільших успіхів вдалося досягти в південній частині Африки. Проте у регіоні Східної Європи та Центральної Азії кількість нових випадків зараження ВІЛ-інфекцію та смертності від пов'язаних з ним захворювань стрімко зростає.

«Східна Європа і Центральна Азія є єдиним регіоном у світі, де зростає кількість нових ВІЛ-інфекцій та випадків смерті, пов'язаних зі СНІДом. Число нових випадків ВІЛ-інфекцій зросла з 120 тисяч у 2010 році до 190 тисяч в 2016 році. На людей, які вживають ін'єкційні наркотики, припадає 42% нових випадків ВІЛ-інфекції в регіоні», - йдеться в прес-релізі ЮНЕЙДС

У ньому зазначається, що «в Російській Федерації з 2010 по 2016 рік кількість нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції збільшилась на 75 відсотків».

Автори доповіді повідомляють, що епідемія ВІЛ на підйомі і в ряді інших країнах регіону, зокрема в Албанії, Вірменії та Казахстані.

У Східній Європі та Центральній Азії за останні шість років доступ ВІЛ-інфікованих до лікування подвоївся, але це все одно лише 28 відсотків всіх людей, які потребують лікування. Смертність від СНІДу в країнах цих регіонів збільшилася на 38 відсотків.