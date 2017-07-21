Учені назвали три основні чинники довголіття

Група вчених із США і ФРН у черговому дослідженні, присвяченому чинникам довголіття і здорового старіння, довели, що люди, які не курять і не страждають на ожиріння живуть на сім років довше, пише Health Affairs.

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Вчені підкреслюють, що ключовим чинником довголіття людини є здоровий спосіб життя. У дослідженні зазначено, що майже 80% американців у віці 50 років ведуть ризикований спосіб життя, зокрема, курять, мають зайву вагу, не займаються спортом, харчуються нездоровою їжею і зловживають алкоголем.

Вчені проаналізували дані про 14 тисяч американців у віці 50-89 років, які жили в середньому на 4-5 років довше, ніж переважна більшість населення США. З'ясувалося, що ожиріння зумовлює розвиток ранньої інвалідності, куріння - причина ранньої смерті, а вживання алкоголю пов'язане зі зменшенням тривалості життя і різким погіршенням здоров'я.

Результати також дослідження виявили, що чоловіки, які не курили, не мали зайвої ваги, а також не вживали алкоголь, жили на 11 років довше. У жінок, які вели здоровий спосіб життя тривалість життя зросла на 12 років.