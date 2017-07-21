Глобальний фонд надає допомогу в лікуванні 11 мільйонів ВІЛ-інфікованих

Сьогодні напередодні Міжнародної конференції зі СНІДом, яка пройде наступного тижня в Парижі, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією оголосив про результати своїх ініціатив щодо профілактики вірусу імунодефіциту. На сьогоднішній день в рамках проектів Фонду отримують лікування 11 мільйонів ВІЛ-інфікованих, що на 19 відсотків більше, ніж рік тому.

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«Наше партнерство дає результати, які багатьом з нас здавалися неможливими», – сказала тимчасовий виконавчий директора Глобального фонду Марайке Вайнрокс. Вона відзначила роботу Фонду з уразливими групами населення, таких як молодь, дівчатка-підлітки та молоді жінки.

Завдяки здійсненню програм, підтриманих Глобальним фондом, антиретровірусне лікування отримали 4,3 мільйона вагітних жінок. Мета лікування - запобігти передачі ВІЛ їхнім ще не народженим дітям.

Результати діяльності Глобального фонду свідчать також про значний прогрес у боротьбі з туберкульозом та малярією. Так, за останній рік кількість людей, що отримали лікування проти туберкульозу з множинною лікарською стійкістю, зросла на 40 відсотків - з 267 тисяч до 373 тисяч. За цей же період кількість нових оброблених інсектицидом сіток, що захищають від малярії, збільшилася на 21 відсоток – з 659 до 795 мільйонів. Кількість людей, які пройшли курс лікування проти малярії, зросла на 15 відсотків - з 582 до 668 мільйонів.